Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi İstanbul'da Düzenleniyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından mesleki eğitimin ' Türkiye Yüzyılı' vizyonuna uygun biçimde güncellenmesi ve iş gücü piyasasıyla uyumunun güçlendirilmesi amacıyla 1-3 Aralık'ta, İstanbul'da ' Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi' düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açılışına katılacağı ve 3 gün sürecek zirvede, çerçeve öğretim programları değerlendirilecek, 21'inci yüzyıl becerileriyle birlikte yeşil ve dijital alanlara yönelik sektör talepleri alınacak. Zirvede ayrıca alan/dal güncellemeleri ve yeni meslek alanlarının belirlenmesi, Ahilik kültürü ile meslek etiğinin programlara yansıtılması ve mesleki eğitimde kalite ile istihdamın artırılmasına yönelik görüşler dinlenecek. Zirvenin açılış töreninde iş dünyasının önde gelen kuruluşlarının temsilcileri, ilgili bakanlık ve kurumların yöneticileri, oda ve birliklerin temsilcileri, organize sanayi bölgeleri yönetimleri ile mesleki eğitim alanında katkı sunan çok sayıda paydaş yer alacak.

YENİ MESLEK ALANLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Açılış konuşmalarının ardından çalışma masalarında mevcut alan/dal listeleri ve çerçeve programlar incelenecek; iş piyasası beklentileri, yeni meslek alanları, yeşil-dijital beceriler, girişimcilik ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda görüş ve öneriler alınacak. Zirve kapsamında oluşturulan 55 çalışma masasında sektör temsilcileri, akademisyenler, alan uzmanları ve il yöneticileri bir araya gelerek, mesleki eğitimin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Zirve sonunda elde edilen tüm görüş ve öneriler moderatör ve raportörler tarafından masa raporlarına dönüştürülecek; bu raporlar birleştirilerek Zirve Sonuç Raporu hazırlanacak ve bakanlığa sunulacak. Zirve çıktılarının; mesleki eğitimin ' Türkiye Yüzyılı'ndaki dönüşümüne yön verecek politika geliştirme süreçlerini besleyen önemli bir referans oluşturması ve mesleki eğitimin kalite ve etkinliğini artırmaya yönelik yol haritasının şekillenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK EN KAPSAMLI TOPLANTI

Mesleki eğitimin teknolojiyle yenilenmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve geleceğin iş gücünün şekillendirilmesi hedefleri doğrultusunda en kapsamlı toplantılardan biri olacak zirvede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda üretim, beceri ve değer temelli öğrenme anlayışının derinleştirilmesine ilişkin de değerlendirmeler yapılacak.