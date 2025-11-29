Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi İstanbul'da Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce, mesleki eğitimin Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun biçimde güncellenmesi ve iş gücü piyasasıyla uyumunun güçlendirilmesi amacıyla 1-3 Aralık tarihlerinde İstanbul'da "Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi" yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, açılışına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılacağı zirvede, çerçeve öğretim programları değerlendirilecek, yeşil ve dijital alanlara yönelik sektör talepleri alınacak.

Zirvede, alan/dal güncellemeleri ve yeni meslek alanlarının belirlenmesi, Ahilik kültürü ile meslek etiğinin programlara yansıtılması ve mesleki eğitimde kalite ile istihdamın artırılmasına yönelik görüşler paylaşılacak.

Zirvenin açılış töreninde iş dünyasındaki çeşitli kuruluşlarının temsilcileri, ilgili bakanlıklar ve kurumların yöneticileri, oda ve birliklerin temsilcileri, organize sanayi bölgeleri yönetimleri ile mesleki eğitim alanındaki paydaşlar yer alacak.

Çalışma masalarında mevcut alan/dal listeleri ve çerçeve programlar incelenecek, iş piyasası beklentileri, yeni meslek alanları, yeşil-dijital beceriler, girişimcilik ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda görüş ve öneriler alınacak.

Zirve kapsamında oluşturulan 55 çalışma masasında sektör temsilcileri, akademisyenler, alan uzmanları ve il yöneticileri bir araya gelerek mesleki eğitimin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Zirve sonunda elde edilen tüm görüş ve öneriler moderatör ve raportörler tarafından masa raporlarına dönüştürülecek, bu raporlar birleştirilerek Zirve Sonuç Raporu hazırlanacak ve Bakanlığa sunulacak.

Zirve çıktılarının, mesleki eğitimin Türkiye Yüzyılı'ndaki dönüşümüne yön verecek politika geliştirme süreçlerini besleyen önemli bir referans oluşturması ve mesleki eğitimin kalite ve etkinliğini artırmaya yönelik yol haritasının şekillenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Mesleki eğitimin teknolojiyle yenilenmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve geleceğin iş gücünün şekillendirilmesi hedefleri doğrultusunda en kapsamlı toplantılardan biri olacak zirvede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda üretim, beceri ve değer temelli öğrenme anlayışının derinleştirilmesine ilişkin de önemli değerlendirmeler yapılacak.