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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrencilere Beceri Odaklı Eğitim Sunuyor

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Fen Eğitimi Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencilere konu odaklı bir program anlayışından çok beceri odaklı bir eğitim anlayışı sunduğunu söyledi.

Fen Eğitimi Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencilere konu odaklı bir program anlayışından çok beceri odaklı bir eğitim anlayışı sunduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "16. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi"ne katılmak için Edirne'ye gelen Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin eğitim sistemini ileriye taşıyacak modelin hazırlanmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 10 yıllık bir çalışma ile hazırlandığını, modelde beceri ve değer eğitiminin ön plana çıktığını belirten Yılmaz, "Bu programda öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konular, 21. yüzyılda ihtiyaç duyacakları becerilerle donatılmış şekilde veriliyor. Kültürümüze uygun olarak 'köklerden geleceğe' imzasıyla Türk-İslam bilim insanlarına yer vererek, Anadolu topraklarında yaşamış bilim insanlarına değinerek öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacak bir model tasarladık." diye konuştu.

Doç. Dr. Yılmaz, yeni modelde öğrencilerin alan, kavramsal, sosyal ve duygusal öğrenme becerilerinin artırılmasının hedeflendiğine dikkati çekti.

Beceri temelli eğitimin öğrencilere büyük katkılar sunacağını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Örneğin daha önceki öğretim programlarımızda kazanımlarımız daha çok konu odaklıydı. Ancak günümüzde ve gelecekte ihtiyaç duyulanlar konu içeriklerinden çok daha fazlası. Amaç öğrencilerin farklı konu içeriklerini, değişik konu alanlarına uygulayabilecekleri becerileri kazanması olacak. Uluslararası sınavlar ve programlarda da benzer yaklaşımları görüyoruz. Belirlenen standartlar, öğrenme çıktıları, öğrenme hedefleri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda (PISA) okuryazarlık becerileri kapsamı altında aynı şekilde becerilerle ifade ediliyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde konu odaklı bir program anlayışından beceri odaklı bir eğitim anlayışına geçilmiş olması bu programın en önemli noktalarından biri."

Kaynak: AA / Güncel

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