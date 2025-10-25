'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı' İstanbul'da düzenlendi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "2029 yılında yeniden bu aziz şehri, liderimizin 'aşkım' dediği, 'mücadelem' dediği bu aziz şehri AK davamızla buluşturacağız. Bugün bu salonda anlamını bulan heyecanla, teşkilatımızın bu kararlılığıyla şöyle inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı İstanbul'da ve İstanbul'la birlikte başaracağız." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı", Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Büyükgümüş, 81 ilde, 973 ilçede, AK Parti'ye gönül verenlerle, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında sahada çalıştıklarını belirtti.

Sahadaki buluşmalarda, herkesi samimiyetle, dikkatle, özenle dinlediklerini ve not ettiklerini kaydeden Büyükgümüş, "Ailemizi, sözümüzü, davamızı, mücadelemizi büyüterek çalışmalarımızı bugün neticelendiriyoruz. Öncelikle tüm kadroya, gayretle sahada olan AK Parti teşkilatlarımıza, Cumhurbaşkan'ım huzurlarınızda en derin şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Büyükgümüş, AK Parti teşkilatı var olduğu müddetçe, menzillerine ve hedeflerine yakın olacaklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son derece tarihi bir zaman diliminde AK Parti teşkilatlarında görev aldığımızı biliyor ve bu şuurla yaptığımız çalışmalara canıgönülden sarılıyoruz. İnsanlığın önemli kırılmalarından birini yaşadığı bir dönemdeyiz. Tam da bu dönemde, Cumhurbaşkan'ım 'Daha adil bir dünya mümkündür.' diyerek tüm insanlığa sunduğunuz adalet çağrınızın son derece anlamlı ve insanlığın bu önemli dönüşüm anında tam da bu dönüşümün kalbinde yer alması gerektiğine inanıyoruz."

CHP'ye eleştirilerde bulunan Büyükgümüş, şunları söyledi:

"Son dönemde yalanla, iftirayla, şantajla demokrasimizi, siyaseti esir almaya çalışan, işi ve aklı hırsızlık dolu olan bir şebekenin sadece bugün belirli makamlara ulaşmak için değil, asıl gayelerinin Türkiye'nin bu önemli yürüyüşünü geride bırakmak, aksatmak için yapıldığının son derece farkında olan teşkilatlar olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bizim CHP ve şürekasıyla onların çetecilik ve hırsızlıklarıyla mücadelemiz aslında siyasi tarihimizin son derece ortasında, öneminde yer alan bir mücadeledir. Bu mücadele Türkiye, Avrupa'nın kenarında iddiasız küçük bir ülke olarak kalsın diyenlerle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek isteyenlerin mücadelesidir. Yapamayız, başaramayız, üretemeyiz diyenlerle, TEKNOFEST ruhuyla Milli Teknoloji Hamlesi'nin hedeflerine ulaşmak isteyenlerin mücadelesidir. Türkiye'nin enerjisini tüketerek öz güvensiz bir gelecek isteyenlere karşı, Türkiye'de, bölgemizde terörsüz bir bölgeyi terörsüz bir Türkiye hedefini başarmak isteyenlerin mücadelesidir. Güçlü aile için çalışan, LGBT gibi ve türevleri gibi zehirli düşüncelere karşı güçlü aileyi savunanların mücadelesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2028 yılında yeni ve kutlu bir zafere ulaşacaklarını belirten Büyükgümüş, "2029 yılında yeniden bu aziz şehri, liderimizin 'aşkım' dediği, 'mücadelem' dediği bu aziz şehri AK davamızla buluşturacağız. Bugün bu salonda anlamını bulan heyecanla, teşkilatımızın bu kararlılığıyla şöyle inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı İstanbul'da ve İstanbul'la birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 1700 program gerçekleştirdikleri "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nın finali için bir araya geldiklerini ancak kendileri için her finalin aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

"İstanbul'da açık ara birinci olacağız"

Özdemir, salonda bulunan partililere şöyle seslendi:

"Sizlerle birlikte, İstanbul'da bir olarak, elbette daha ulaşacak çok hedefimiz, gerçekleştirilecek çok hayalimiz var. Bunun için de çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Durmadan, dinlenmeden, milletle gönül bağımızı her daim sımsıcak tutarak, gördüğümüz yaraları sarıp not ettiğimiz sıkıntıları çözerek, sokak sokak, ev ev, mahalle mahalle, geçtiğimiz her yere gönlümüzü, terimizi ve sevdamızı bırakarak çalışacağız."

Türkiye'yi yeniden eskinin karanlığına döndürmeye çalışanlara ve ülkeyi yabancılara şikayet edenlere karşı her zaman çalışmaya devam edeceklerini belirten Özdemir, "Ömrünü milletine adamış, sadece Türkiye'nin değil mazlum coğrafyalarımızın da umudu olmuş, küresel dünyanın yüz akı, Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha hep birlikte yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız." dedi.

Özdemir, "Hizmetsizlikten, bakımsızlıktan, kişisel hırsların nesnesi yapılmaktan, vurgun, soygun ve talandan bitap düşmüş İstanbul'u, yeniden AK belediyecilikle buluşturup önce ayağa kaldıracak, sonra da sizlerle birlikte şahlandıracağız. Bu inanç, bu sevda ve bu yürek bizlerde var. Genel Başkan'ım, Cumhurbaşkan'ım, zatıdevletlerinize verdiğimiz sözü, Türkiye Yüzyılı İstanbul Buluşmalarımızla tüm İstanbullulara da verdik. Allah'ın izniyle, İstanbul'da bir olacağız, İstanbul'da açık ara birinci olacağız." diye konuştu.