Türkiye, Yurt Dışına Kaçırılan 13 Bin 377 Kültür Varlığını İade Etti

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son 23 yılda Türkiye'ye iade edilen 13 bin 377 kaçak kültür varlığı olduğunu açıkladı. Bakan Ersoy, UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında paylaşımlarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son 23 yılda 13 bin 377 kaçak kültür varlığının Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesine ilişkin güncel rakamları paylaştı.

Dün akşam, Galata Kulesi'nin eşsiz silueti üzerinde "Kültür varlığı kaçakçılığına karşı sessiz kalmayacağız." şeklinde güçlü bir mesaj verdiklerini bildiren Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Yurt dışına kaçırılan eserlerimizi 'evlerine döndürmek' için kararlılıkla çalışıyoruz. Göreve başladığımız 2018'den bu yana 9 bin 62, 2002'den bu yana ise 13 bin 377 kültür varlığımızı ülkemize kazandırdık. Sadece 2024 yılında 1149, 2025'te ise 109 eserimizi yeniden ait olduğu topraklarla buluşturduk. Bu toprakların mirası bize emanet. Suça ortak olmayalım, kültürel mirasımıza birlikte sahip çıkalım. 14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
