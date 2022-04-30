Türkiye, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak tatbikattan çekildi

TÜRK Hava Kuvvetleri, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak tatbikattan, tatbikatın icrasına yönelik hazırlanan belgede Türkiye'yi hedef alan konuların yer aldığının tespit edilmesi üzerine çekildi. 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.

Katılımcı ülkelerin çağrı adı 'Tiger' (Kaplan) olan filoları arasındaki dayanışmayı ön plana çıkarmak amacıyla her yıl farklı ülkede 'Tiger Meet' adı altında tatbikat gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin de 2005 ve 2015 yıllarında ev sahipliği yaptığı tatbikatın bu sene 9-20 Mayıs'ta Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Güvenlik kaynakları, konuya ilişkin "Türkiye'nin tüm girişimleri ve uzlaşmacı çabalarına rağmen, komşusunun ülkesindeki bir tatbikata katılmasına dahi tahammül edemeyen Yunanistan tatbikatın, hem dostluk ve birlikte çalışabilirlik amacından uzaklaştırmış, hem de Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerine karşı kullanmaya çalışmıştır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel