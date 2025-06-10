Türkiye, Yunanistan'ın Deniz Parkı Çalışmalarını İzliyor

Türkiye, Yunanistan'ın Deniz Parkı Çalışmalarını İzliyor
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Türkiye, Yunanistan'ın İyon Denizi ve Ege Denizi'nde planladığı deniz park alanları ile ilgili çalışmalarını dikkatle takip ediyor. Yunanistan, bu ay sonunda deniz parklarını ilan edecek ve Türkiye bu gelişmelere karşı tedbirler almayı değerlendiriyor.

Türkiye, Yunanistan'ın İyon Denizi ve Ege Denizi'ne ilişkin ay sonuna kadar açıklayacağı deniz park alanları konusundaki çalışmalarını ve olası gelişmeleri dikkatle izliyor ve kendi çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye, Yunanistan tarafından ay sonunda açıklanacak deniz parkları alanlarının Ege'deki birbiriyle bağlantılı ihtilaflarla ilgili olup olmayacağına dair gelişmeleri dikkatle izliyor.

Yunanistan'ın "olası tek taraflı adımlarına karşı tedbirler gözden geçirilirken" bu bağlamda, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi gibi tüm denizlerde muhtelif koruma alanları ve çevrenin korunmasına yönelik olabilecek diğer önlemler değerlendiriliyor.

Türkiye, Devletlerin Ulusal Yetki Alanları Ötesindeki Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımına Dair Anlaşmayı (BBNJ Anlaşması) 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Eylül 2024'te imzalarken, söz konusu anlaşmanın iç onay süreci devam ediyor.

Aynı zamanda, Türkiye 16 Nisan'da tüm denizlerine ilişkin olarak Deniz Mekansal Planlaması'nı da duyururken, planlamanın içeriğinin daha da doldurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu bağlamda, Türkiye'nin Deniz Mekansal Planlaması'nın BM nezdinde tescili için gerekli başvurular yapıldı.

Ankara, Fransa'nın Nice kentinde devam etmekte olan BM Okyanus Konferansı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında bir heyetle temsil edilirken, Türkiye'nin de konferansa hitapta bulunması bekleniyor.

Yunanistan'ın "deniz park alanları" çalışmaları

Nice'de düzenlenen BM Okyanus Konferansı'na hitap eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin 2024'te Atina'da yapılan "Okyanuslarımız Konferansı"nda duyurduğu "deniz parklarının" ay sonundan önce İyon Denizi ve Ege Denizi'nde ilan edileceğini açıklamıştı.

Bu çerçevede, belirlenecek söz konusu deniz parklarında derin deniz trol avcılığının yasaklanması ve aşırı balıkçılığa karşı önlemler alınması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin geçen yıl yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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