Türkiye, Yunanistan'daki Orman Yangınına Müdahale İçin Uçak ve Helikopter Gönderdi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yunanistan'da devam eden orman yangınına müdahale amacıyla 2 uçak ve 1 helikopterin sabah saatlerinde bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ateş kuşları komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerde. Yunanistan'da devam eden orman yangınına müdahale amacıyla 2 uçak ve 1 helikopterimiz sabah saatlerinde havalandı. 'Ormanlar dünyanın ortak mirasıdır' düsturuyla görev yapan mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle komşumuz Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.