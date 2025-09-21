(ANKARA) - Türkiye- Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler kapsamında, Yunanistan 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Stavros Papastathopoulos, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ı ziyaret etti.

