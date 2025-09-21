Haberler

Türkiye-Yunanistan Arasında Güven Artırıcı Önlemler

Yunanistan 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Stavros Papastathopoulos, Türkiye 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ı ziyaret etti. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki güven artırıcı önlemler kapsamında gerçekleştirildi.

