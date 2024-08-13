Türkiye, Yunanistan'a yangınla mücadelede destek için uçak ve helikopter gönderdi

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla Türkiye tarafından gönderilen iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, başkentteki Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Süreç

Türkiye, başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulunmuştu.

Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletmişti.

Yunan tarafı da teklifi değerlendireceklerini, gerekmesi halinde Türkiye'den destek isteyeceklerini belirtmişti.

Kaynaklar, Türkiye'de halihazırda devam eden büyük bir yangın bulunmamasının, Yunanistan'a yardım teklifi yapılabilmesine imkan sağladığına işaret etmişti.

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için çalışmaları başlattığı bildirilmişti.