Türkiye'yi ağlatan minik İrem, kavuştuğu annesinin yanından bir an olsun ayrılmıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Hatay'da, enkaz altından 131 saat sonra çıkarılan ancak sol bacağını kaybeden 7 yaşındaki İrem, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kavuştuğu annesinin yanından ayrılmıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Hatay'da, enkaz altından 131 saat sonra çıkarılan ancak sol bacağını kaybeden 7 yaşındaki İrem, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kavuştuğu annesinin yanından ayrılmıyor.

Hatay'ın Belen ilçesi Arımazı Mahallesi'ndeki Tuna Apartmanı'nın enkazında üç kızıyla depreme yakalanan Halime Bağrıaçık, enkazdan 131 saat sonra çıkarılan ve sol bacağını kaybeden büyük kızı İrem Bağrıaçık'a, kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye'yi ağlatan buluşmada, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'in girişimiyle tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinden alınarak annesinin yanına getirilen İrem ise kendisine gönderilen çok sayıda oyuncakla zaman geçiriyor, annesinin tedavisinin sürdüğü odadan hiç çıkmıyor.

"İrem'le mutlu bir hayatımız olacak"

Halime Bağrıaçık, AA muhabirine, kızına kavuşmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kızı İrem'i görünce tüm acılarını uttuğunu belirten Bağrıaçık, "Kızım geldiğinden beri çok iyi oldum. Daha da iyi olmaya çalışıyorum. Allah'ın izniyle hastaneden çıktıktan sonra kızımla çok güzel bir hayat kuracağız. Allah razı olsun belediye başkanımız ve eşinden, çok iyi bakıyorlar bize. Yaşanan acılara rağmen geleceğe umutla bakıyoruz. İrem'le mutlu bir hayatımız olacak." diye konuştu.

Annesinin yanında çok huzurlu

Doktorların kızı ve kendisi için çok çabaladığını belirten Bağrıaçık, "İrem benle buluştuktan sonra yanımdan hiçbir şekilde ayrılmıyor. Genelde oyuncaklarıyla oynuyor, sonra geliyor yanıma yatıyor. Enkazdan çıktıktan sonra tedavi gördüğü hastanede ben olmadığım için çok huzursuzmuş. Burada benle çok mutlu." ifadelerini kullandı.

Bağrıaçık, elinden geldiğince acılarını unutturmaya çalıştığını ve kızıyla yeniden birlikte daha güzel bir hayat kuracaklarını sözlerine ekledi.

Hatay'da en kaz altında kaldıkları 10 aylık ve beş yaşındaki kızları ile sol kolunu kaybetmesine rağmen yaşama tutunan Halime Bağrıaçık, kızı İrem'in hayatta olduğunu ve Adana Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü öğrenince Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşinden yardım istemişti.

Sol bacağı ampute edilen İrem'in tedavisinin ardından getirildiği Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yatan annesi ile kavuşmasındaki duygusal anlar tüm Türkiye'yi göz yaşına boğmuştu.