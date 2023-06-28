TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, deprem felaketinin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş, Türkiye'yi afetlere dirençli hale getirmek için tedbirler alacaklarını ve kalıcı konutların kısa sürede tamamlanacağına inandıklarını söyledi.

'TÜRKİYE'Yİ AFETLERE DİRENÇLİ HALE GETİRECEĞİZ'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş temaslarının ardından Adıyaman'a geçti. Afet Koordinasyon toplantısına katılan Kurtulmuş, deprem felaketinin ardından yürütülen çalışmalar ve son duruma ilişkin bilgi aldı. Toplantının ardından gazetecilere konuşan Numan Kurtulmuş, deprem felaketinin ardından milletle el ele vererek sürecin atlatılacağını ifade etti. Bölgede çalışmaların sürdüğünü ve şehirlerin tamamen ayağa kalkana kadar da devam edeceğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

Mahir ALAN/ADIYAMAN, -