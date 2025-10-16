Türkiye, Yerli 5G Altyapısını Geliştiriyor

(ANKARA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "5G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebekeyi, 5G baz istasyonunu, 5G özel yönetim servis ve operasyon yazılımlarının, 7 ila 13 GHz bandında çalışan radyo link ürünlerinin ilk prototiplerini tamamen yerli imkanlarla geliştirdik. Yapılan çalışmalarla 4.5G şebekelerinde yerlilik oranı hedeflenen yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 52'ye ulaştı. Yeni ihale ile bu oranı yüzde 60'a yükseltmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca uygun ürün bulunması halinde şebekelerde kullanılan donanımın yüzde 30'unun tamamen milli, yani fikri ve mülkiyet hakları Türkiye'ye ait ürünlerden oluşmasını şart koşuyoruz" dedi.

5G Mobil Elektronik Haberleşme Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerin Sunulmasına İlişkin Yetkilendirme İhalesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştiriliyor.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 5G yetkilendirme ihalesi öncesinde yaptığı açıklamada, 5G hizmeti ile kullanıcıların yüksek kaliteli, kesintisiz bir dijital deneyim yaşayacağını belirterek, "Enerji verimliliği, çevre kirliliğinin önlenmesi, su ve arazi kullanımının optimize edilmesi gibi alanlarda; tarım, ulaşım, sağlık, şehircilik, medya ve eğlence gibi sektörlerde büyük bir dijital dönüşüm yaşanacak. Yenilikçi çözümlerin önü açılacak" diye konuştu.

2008 yılında yapılan 3G ihalelerinde operatörlere yatırımlarının bir kısmını Türkiye'de Ar-Ge merkezi bulunan firmalardan yapma şartını hatırlatan Karagözoğlu, "O dönemde yerli ürün az olduğu için en az 500 mühendis çalıştığı Ar-Ge veya teknik destek merkezlerine sahip tedarikçilere çalışma zorunluluğu vardı. Küçük ihalelerinde ise yaklaşımı güçlendirerek yatırımlarının yüzde 45'ini yerli malı belgeli ürünlerden sağlamasını şart koştuk. Bu çalışmaların önemli bir sonucu olarak 2017 yılında Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesini (HTK) kurduk" dedi.

HTK'nın, haberleşme altyapısında yerlilik oranının artırılmasına imkan sağladığını dile getiren Karagözoğlu, "HTK üyesi 10 firma ve 3 mobil işletmeci uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme şebekesi projesi üzerinde çalıştı. Bu projeyi, 5G'nin donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap verebilmek amacıyla geliştirdik" diye konuştu.

"5G teknolojisini geliştirmek ve kullanmak isteyen şirketlere deneme izinleri verdik"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın, BTK'nın ve TÜBİTAK'ın desteğiyle yürütülen bu proje kapsamında 5G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebekeyi, 5G baz istasyonunu, 5G özel yönetim servis ve operasyon yazılımlarının, 7 ila 13 GHz bandında çalışan radyo link ürünlerinin ilk prototiplerini tamamen yerli imkanlarla geliştirdik. HTK üyesi firmaların 5G projelerini desteklemek amacıyla bakanlığımıza bağlı UDHAM (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi) tarafından 5 Ocak 2023'te 5. Nesil Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirilmesi Çağrı Programı başlatıldı. Bu kapsamda 14 firmanın projeleri 1 Ekim 2023 itibarıyla UDHAM tarafından desteklenmeye başlandı. Sürece BTK ve mobil şebeke işletmecilerimiz de aktif katkı sundu. Yapılan çalışmalarla 4.5G şebekelerinde yerlilik oranı hedeflenen yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 52'ye ulaştı. Yeni ihale ile bu oranı yüzde 60'a yükseltmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca uygun ürün bulunması halinde şebekelerde kullanılan donanımın yüzde 30'unun tamamen milli, yani fikri ve mülkiyet hakları Türkiye'ye ait ürünlerden oluşmasını şart koşuyoruz. Gördüğünüz gibi bugün hepimizin şahit olduğu bu adım sadece bir ihale değil, Türkiye'nin haberleşme teknolojilerinde kendi altyapısını üreten bir ülke haline gelmesinin bir ispatı olacak. 5G teknolojisini geliştirmek ve kullanmak isteyen şirketlere deneme izinleri verdik. Bugün itibarıyla üç işletmecimize tahsis edilen toplam frekans bandı 549,2 MHz seviyesinde bulunuyor. Tamamlanan ihale ile işletmecilerimize tahsis edilen frekans bandı 400 MHz daha artmış olacak. Bu da kapasitemizde yüzde 72,8 oranında bir artış anlamına gelecek. İşletmecilerimiz yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ülke genelinde 5G hizmetini sunmaya başlayacak."