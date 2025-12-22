Haberler

Bakan Bayraktar: Kurulu gücümüzün 3'te 1'i sadece rüzgar ve güneşten

Bakan Bayraktar: Kurulu gücümüzün 3'te 1'i sadece rüzgar ve güneşten
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün 75 bin megavatı aştığını bildirirken, rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 33'e ulaştığını açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji kurulu gücünün 75 bin megavatı aşarak önemli bir aşamayı geride bıraktığını belirterek, "Kurulu gücümüzün 3'te 1'i sadece rüzgar ve güneşten oluştu" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, kasım ayında 121 bin 782 megavata çıktı. Yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı, kasımda da yükselmeyi sürdürdü. Toplam elektrik kurulu gücünün, yüzde 62'sine karşılık gelen 75 bin 615 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu.

'KURULU GÜCÜN 87 BİN 90 MEGAVATI YERLİ KAYNAKLARDAN'

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji kurulu gücünün 75 bin megavatı aşarak önemli bir aşamayı geride bıraktığına dikkat çekti. Bayraktar, rüzgar ve güneş kurulu gücü toplamının 39 bin 215 megavata ulaştığını ifade ederek, "Elektrik kurulu gücümüzde sadece güneşin payı, yüzde 20 bandını aştı ve yüzde 20,3'e erişti. Rüzgarın payı da yüzde 11,9'a yükseldi. Böylece, kurulu gücümüzün 3'te 1'i sadece rüzgar ve güneşten oluştu" dedi.

Kasım ayı sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payının yüzde 71,5 olduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, kurulu gücün 87 bin 90 megavatının yerli kaynaklardan oluştuğuna vurgu yaptı.

'GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

2025 yılında yatırım tutarı 4 milyar dolar olan toplam 3 bin 800 megavat kurulu gücündeki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarını başarıyla tamamladıklarını anımsatan Bakan Bayraktar, "Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde önemli bir potansiyele sahibiz. Her yıl bu alanda en ez 2 bin megavatlık YEKA yarışması yapmaya devam edeceğiz. Yenilenebilir enerjide gücümüze güç katmayı sürdüreceğiz. Yenilenebilir kaynaklarımızı merkeze alarak ve yerlileştirme hamlelerimizi artırarak hayata geçirdiğimiz her bir megavat yatırım, bizi 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefimize bir adım daha yaklaştırıyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
title