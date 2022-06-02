Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen'de ateşkesin uzatılması hakkında açıklama - Haberler

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de Ramazan ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda ilan edilen ateşkesin iki ay süreyle daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de mutabık kalınan ateşkesin uzatılması hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yemen'de Ramazan ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda ilan edilen ateşkesin iki ay süreyle daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ateşkes süresinin uzatılmasını, Yemenli taraflar arasında kalıcı ateşkes sağlanması ve ihtilafın BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler çerçevesinde, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet temelinde çözüme kavuşturulması yönünde umut verici bir adım olarak görmekteyiz.Ülkemiz, bu süreçte BM Özel Temsilcisi'nin Yemenli taraflar arasında diyalogu geliştirme çabalarına verdiği desteği ve Yemen halkıyla dayanışmasını sürdürecektir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Güncel