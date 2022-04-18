Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi yakalandı - Haberler

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Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi yakalandı

AA - Güncel
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Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ üyesi 2 üyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ üyesi 2 üyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgi göre, MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Yakalanan teröristler verdikleri ön ifadelerde, Türkiye'ye ve Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) varlığına eylem planladıklarını ifade etti.

Teröristler ayrıca bölgedeki DEAŞ mensuplarına da yardım ettiklerini belirtti.

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi yakalandı

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi yakalandı

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi yakalandı

AA / Güncel

Türkiye, Suriye, Milli, DEAŞ, Güncel, Haberler

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