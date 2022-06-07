Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edilecek - Haberler

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edilecek Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikten sonra Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yakalanan İngiliz uyruklu Joshua Toussaint, sınır dışı edilecek. Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikten sonra Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yakalanan İngiliz uyruklu Joshua Toussaint, sınır dışı edilecek. Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Toussaint, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Toussaint, buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kırklareli'ndeki Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. AA / Mesut Karaduman - Güncel Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Türkiye Güncel Haberler

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