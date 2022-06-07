Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edilecek

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edilecek

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikten sonra Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yakalanan İngiliz uyruklu Joshua Toussaint, sınır dışı edilecek.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikten sonra Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yakalanan İngiliz uyruklu Joshua Toussaint, sınır dışı edilecek.

Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Toussaint, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Toussaint, buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kırklareli'ndeki Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title