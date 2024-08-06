Türkiye'ye yasa dışı geçiş girişimi: 16 kişi yakalandı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'ye yasa dışı yollara girmeye çalışan 16 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını ve yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD- Ypg terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.

MSB, "hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor" denilen yazılı açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."