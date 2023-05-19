Türkiye'ye yardıma koşan Güney Afrikalı arama kurtarma ekiplerine teşekkür yemeği

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma giden Güney Afrikalı arama kurtarma ekipleri için teşekkür yemeği verdi.

Depremlerin ardından Türkiye'ye hareket eden ve Hatay'da çalışmalara katılan Güney Afrika Polis Teşkilatına (SAPS) bağlı K-9 arama kurtarma ekibiyle, sivil toplum kuruluşu Gift of the Givers arama kurtarma ve sağlık ekibi üyeleri, Büyükelçilik konutunda düzenlenen yemekli etkinlikte bir araya geldi.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, burada yaptığı konuşmada, Gift of the Givers'ın depremlerin hemen akabinde kendileriyle irtibata geçerek kalabalık bir arama kurtarma ve sağlık ekibi organize ettiklerini belirterek, Güney Afrikalı STK'nin hızla aksiyon almadaki başarısına dikkati çekti.

Büyükelçi Kandaş, Güney Afrikalı ekibin Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katkılarına değinerek, "Çok ender görülen türden zor zamanlardı. Bu tür felaketler farklı kültürleri bir araya getiriyor ve bağları güçlendiriyor. Türk insanı yardımlarınızı asla unutmayacak. Güney Afrika ve Türk halkı arasındaki dostluk bağı artık çok daha derin" ifadelerini kullandı.

Kandaş, bu süreçte Güney Afrika hükümeti ile Güney Afrikalı firma ve STK'lerin de Türkiye'ye büyük miktarda insani yardımda bulunduğunu belirterek, tüm bu yardımlar için Türk devleti ve halkı adına teşekkürlerini sundu.

" Türkiye'nin en üst dereceli madalya ve nişanlarından birini almaktan büyük onur duyduk"

Deprem bölgesindeki faaliyetlerinden dolayı Türkiye tarafından Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı verilen SAPS K-9 arama kurtarma ekibi lideri Tuğgeneral Vimla Moodley ise AA muhabirine, "Türkiye'nin en üst dereceli madalya ve nişanlarından birini almaktan büyük onur duyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Moodley, kendisini güçlü bir insan olarak tanımlamasına rağmen Türkiye'deki deprem bölgesinde görüp yaşadıklarının etkisinden hala kurtulamadığını belirterek, "Artık Türkiye'nin kalbimde özel bir yeri var. Bir gün Türkiye'yi tekrar ziyaret edip, deprem bölgesinde yaşanan gelişmeleri yakından görmek istiyorum. Türkiye'nin bu süreci de atlatacağından eminim." diye konuştu.