"Türkiye'ye İlginin Devam Ettiğini Görmek Memnun Etti" - Haberler

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"Türkiye'ye İlginin Devam Ettiğini Görmek Memnun Etti"

DailyMotion.com - Güncel
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Washington temaslarının üçüncü gününde portföy yöneticileriyle biraraya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde sunulan fırsatları yatırımcılara aktardıklarını ve Türkiye'ye ilginin artarak sürmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Washington temaslarının üçüncü gününde portföy yöneticileriyle biraraya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde sunulan fırsatları yatırımcılara aktardıklarını ve Türkiye'ye ilginin artarak sürmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi

DailyMotion.com / Güncel

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Washington, Türkiye, Güncel, Haberler

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