Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Güncel Haberler
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu üzerinde 10 tabancayla yakalandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu üzerinde 10 tabancayla yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Üzerinde 10 tabanca ve 10 şarjör ele geçirilen terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel