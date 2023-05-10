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Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen şüpheliyi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Türkiye Suriye PKK Güncel Haberler

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