Türkiye'ye girişlerde koronavirüs testi aranmayacak - Haberler

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, 1 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye girişlerde negatif sonuçlu PCR test raporu veya negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderildi. Genelgede Covid­-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, yurt içinde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemlerin salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisi ile ilişkili güncel durum değerlendirilerek; 01 Haziran'dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacağı aktarıldı.