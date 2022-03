"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödüllerini aldı (1)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin en büyük projelerinde kadınların imzası olduğunu belirterek, "Enerji sektöründe bilinen algıları sizlerin desteğiyle ve katılımıyla değiştireceğiz. Eğer sizler de bunun bir parçası olursanız gelecek nesillere de enerji sektörünün yolunu açmış olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde bu yıl dördüncüsünü düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde bir konuşma yapan Dönmez, enerji sektörünün maddi yatırımlarla değil insan kaynağı yatırımlarıyla da Türkiye'de enerji çalışanı profilinin değişimine ön ayak olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda enerji şirketlerinin her kademede daha fazla kadına yer verdiğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Dönmez, "Bunu büyük bir gururla söylüyorum ki bizler enerji sektörü olarak büyük bir aileyiz. Bu ailede ne birimiz önde ne diğerimiz arkada, hepimiz yan yana, hepimiz omuz omuza, büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru yürüyoruz. Kadınlarımızın varlığıyla Türkiye'nin en büyük projelerine hep birlikte imza atıyoruz." diye konuştu.

Dönmez, son 20 yılda kadınların emekleriyle Türkiye'nin yenilenebilir enerjide örnek gösterilen ülkeler arasına girdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yeri geldi engin denizleri hep birlikte aştık. Türkiye'nin kaderini değiştiren Karadeniz'deki yerli gaz keşfimize hep birlikte imza attık. Mavi Vatan'daki her yolculuğumuza kadınlarımızın bilgi ve tecrübesiyle çıktık. Yerin metrelerce altında ya da yüzlerce metre üstünde, aydınlığı yeryüzüne taşımak için kadınlarımız Türkiye'nin dört bir yanındaydı. Yerli lityumdan güneş panellerine, rüzgar türbinlerinden nükleere kadar yerli ve milli teknolojilerin her aşamasında, kadınlarımızın çok yönlü iş yapabilme becerileri, organizasyon ve planlama yetenekleriyle enerji teknolojilerine Made In Türkiye damgası vurduk. Bugün, Türkiye'nin en büyük projelerine bakın. Hepsinin altında kadınlarımızın imzasını, kadınlarımızın dokunuşunu göreceksiniz. Bizim amacımız sadece bu başarıları görünür kılmak. Toplumda bilinenlerin aksine enerjiye dair geliştirilen cinsiyetçi algıları hep birlikte değiştirmek."

Enerji sektörünü kadınlar açısından daha cazip kılmak için özel eğitim ve gelişim programlarıyla süreci daha fazla desteklemek gerektiğini aktaran Dönmez, enerji sektörünün küresel bir alan olduğunu ve bu anlamda kadınlar için muazzam fırsatlar sunduğunu dile

getirdi.

Dönmez, Türkiye geneli kadın istihdamının yüzde 26,3, enerji sektöründe ise bu oranın yüzde 12,1 seviyesinde olduğunu belirterek, "Bu rakamlar enerji sektörü olarak yürüyecek daha uzun bir yolumuzun olduğunu gösteriyor. Kadınlarımıza bu yolda her türlü kariyer imkanını açmakta kararlıyız. Kadınlarımızın önüne konulan cam tavanları kırmaya, öğrenilmiş çaresizliği yok etmeye kararlıyız." diye konuştu.

Enerji sektöründe kariyer yapmak isteyen bütün kadınlara seslenen Dönmez, "Enerji sektöründe bilinen algıları sizlerin desteğiyle ve katılımıyla değiştireceğiz. Eğer sizler de bunun bir parçası olursanız gelecek nesillere de enerji sektörünün yolunu açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'den anne ve babalara çağrı

Dönmez, kadınların yeterli beceri ve entelektüel kapasiteye sahip olmasına rağmen aileler veya sosyal çevre tarafından belirli mesleklere yönlendirildiğini dile getirdi.

Bu tür önyargılar tam anlamıyla aşılamadığı için bugün enerji başta olmak üzere pek çok sektöre kadınların ilgisinin düşük düzeyde kalmaya devam ettiğini söyleyen Dönmez, şöyle dedi:

"Bu durum dünyayla rekabet eden şirketlerimizin daha yenilikçi ve özgün olabilmeleri için eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini işgücüne tam anlamıyla yansıtmalarına da engel oluyor. Buradan anne babalarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çocuklarımızın yeteneklerini, bilgi ve becerilerini belirli alanlara hapsetmeyin. Bırakın onlar içlerindeki cevheri keşfetsin. Günü geldiğinde sizler de bu gururun bir parçası olacaksınız."

Dönmez, ödül törenine bu yıl da yoğun bir katılım olduğunu, jürinin titiz bir değerlendirme yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin enerji veren kadınlarına teşekkür etmek istiyorum. Bugün kaybeden hiç kimse yok. Kazanan enerjisiyle Türkiye'nin geleceğine umut dolu bir mesaj bırakacak olan kadınlarımız oldu. İnanıyorum ki önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da bu başvurular artarak devam edecek. Himayeleriyle gecemizin düzenlenmesinde her türlü desteği veren Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, bu ödül törenimizin başlamasına vesile olan önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Sayın Albayrak'a ve emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum."

Dönmez, sözlerini annesine, eşine, kızlarına ve "evimizin neşesi" dediği torunu Neva'ya teşekkür ederek tamamladı.

Girişimciden bilim insanına Türkiye'nin enerji veren kadınları

Konuşmaların ardından "girişimcilik", "iş dünyası", "profesyonel", "akademi", "enerjide örnek şirket", "jüri özel" ve "ilham veren kadın" kategorilerinin 2020 ve 2022 kazananlarına ödülleri verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Jüri Özel Ödülü 2020'yi kazanan Diyarbakır annelerinden Rahime Taş, Esmer Koç ve İmmihan Nilifırka ile 2022'nin kazananı TURKOVAC bilim ekibi kadın üyelerine ödüllerini takdim etti.

İlham Veren Kadın Ödülü 2020'nin kazananı dünyadaki "En İyi 10 Öğretmen" arasında gösterilen ve Samsun'da öğretmenlik yapan Nurten Akkuş ile 2022'nin kazananı olan Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda madalya alan kadın sporcular da ödüllerini Emine Erdoğan'dan aldı.

Akademi Ödülü 2020'yi İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Figen Kadırgan, 2022'yi ise Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Güneş aldı.

Kadırgan ve Güneş, ödülünü Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melik'ten aldı.

Profesyonel Ödülü 2020'yi Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Hülya Erdener Akınç, 2022'yi Aras Elektrik Dağıtım AŞ'den Meryem Akpınar'ın oldu. Ödülleri FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özyeğin takdim etti.

İş Dünyası Ödülü 2020'nin sahibi Schmid Pekintaş Genel Müdür Yardımcısı Derya Kaya, 2022 ödülünün sahibi ise Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon PV İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli oldu. Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Azeri verdi.

Girişimcilik Ödülü 2020'yi Kastamonu'da arıcılık yapan Aysel Bakır, 2022'yi sebze meyve kurutma sektöründe girişimi bulunan Yasemin Korkut aldı. Bakır ve Korkut, ödülünü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan aldı.

Enerjide Örnek Şirket Ödülü 2020 Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin, 2022 ödülü de Shell'in oldu. Ödülleri, Bakan Dönmez takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri'nin başkan, FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin'in başkan yardımcısı olduğu jüride Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanvekili Erişah Arıcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, TİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik yer aldı.

Gecede Sertab Erener de bir konser verdi.

Ödül töreni sonunda, Bakan Dönmez tarafından Emine Erdoğan'a hediye takdim edildi. Program, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.