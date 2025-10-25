Türkiye'ye 11 Yeni Hava Kampüsü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün 11 ilde faaliyet gösteren 13 hava kampüsümüzle, sportif ve amatör havacılığın gelişimine katkı sağlıyoruz. Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya'ya da hava kampüsü kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde sportif ve amatör havacılığın gelişmesi amacıyla tesis edilen hava kampüslerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, hava kampüslerinin Türkiye'de havacılık adına yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, "Hava kampüsleri, sportif ve amatör havacılık faaliyetlerine hizmet verecek şekilde planlandı. Bu adımla birlikte Türkiye'de amatör havacılıkta yeni bir dönemi başlatıyoruz. Artık havacılığa ilgi duyan vatandaşlarımız bu alanlarda daha profesyonel imkanlarla buluşacak. Burada kazanılacak deneyimler, amatör ve sportif havacılığın ülke genelinde yaygınlaşmasına öncülük edecek. Havaalanı veya heliport niteliğinde olmayan alanlarda azami kalkış ağırlığı 5 bin 700 kilograma kadar olan sabit kanatlı hava araçları başta olmak üzere, dikey iniş ve kalkış yapabilen (VTOL) insanlı veya insansız hava araçlarının pilot sorumluluğunda iniş kalkış yapabileceği alanları amatör ve sportif havacılarımızın hizmetine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıtlı hava kampüsleri hakkında, "Bugün 11 ilde faaliyet gösteren 13 hava kampüsümüzle sportif ve amatör havacılığın gelişimine katkı sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

'HER İLÇEYE BİR HAVA KAMPÜSÜ'

Bakan Uraloğlu, uçak ve helikopterlerin kullanımına açık hava kampüslerinin Antalya Döşemealtı, Tekirdağ Süleymanpaşa, Eskişehir İnönü ve Sivrihisar ile Samsun 19 Mayıs, Konya Selçuklu, Sakarya Pamukova ve Çanakkale Bozcaada'da yer aldığını ifade ederek, "Bu hava kampüslerimize ek olarak Sivas Divriği'de de bir hava kampüsümüzü yakın zamanda hizmete açacağız. Her ilçeye bir hava kampüsü kazandırma vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya'ya da hava kampüsü kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

Uraloğlu, sadece helikopter inişi yapılabilen hava kampüslerin ise Muş, Denizli, İzmir Aliağa, Eskişehir Seyitgazi ile Ardahan'da bulunduğunu ifade etti.

AFET YÖNETİMİNDE STRATEJİK ÖNEM

Hava kampüslerinin afet yönetimi açısından da stratejik önem taşıdığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Deprem, sel ve orman yangını gibi afet riski yüksek bölgelerden gelen hava kampüsü taleplerine öncelik veriyoruz. Bu alanlar, gerektiğinde arama kurtarma, sağlık nakli veya acil yardım ekiplerinin sevki için de değerlendirilebilir. Bu yönüyle hava kampüsleri, afet yönetiminde zaman ve erişim açısından avantaj sağlayacak altyapılardır. Bu yönüyle hava kampüslerinin ülkemizin sivil havacılık kapasitesine olduğu kadar, kriz anlarında hızlı müdahale imkanına da katkı sunmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, hava kampüslerinin aynı zamanda bulundukları il ve ilçelerde turizm hareketliliğini ve tanıtım faaliyetlerini destekleyebileceğini ifade ederek, "Hava kampüsleri, bulundukları illerde havacılıkla ilgili sosyal ve kültürel etkinliklere de zemin hazırlıyor. Bu yönüyle, hava kampüsleri hem ekonomik gelişime katkı sağlayacak hem de havacılık kültürünün yaygınlaşmasına imkan tanıyacak" değerlendirmesinde bulundu.