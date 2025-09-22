Türkiye Yazarlar Birliği'nden Filistin'e Destek Çağrısı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), Filistin Devleti'ni resmen tanıyan ülkeleri tebrik ederek, tanımaya hazırlanan ülkelere de aynı adımı atma çağrısında bulundu.

TYB'den yapılan yazılı açıklamada, Filistin'i devlet olarak tanıyan Kanada, Avustralya, Fransa, İspanya, Norveç, İrlanda, Portekiz ve İngiltere'nin kararlarının, insanlığın ortak vicdanı adına memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bu adımın yalnızca diplomatik ve siyasi bir tercihin ötesinde, adaletin ve uluslararası hukukun yanında yer alma iradesinin somut bir göstergesi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün Gazze'de ve bütün Filistin topraklarında masumların üzerine yağan bombalara, kuşatılan ekmeğe ve susuz bırakılan çocuklara karşı Filistin'i tanıyan ülkeler tarihin doğru tarafında durduklarını ilan etmişlerdir. Bu duruş sadece Filistin için değil, insanlık şerefi için de yeni bir umut kapısıdır. Edebiyat ve düşünce geleneğimiz bize kelimenin ve sözün, zulme karşı en güçlü silah olduğunu öğretir."

Açıklamada, tarih boyunca şairlerin, yazarların, sanatçıların ve mütefekkirlerin, zulmün karşısında sözleriyle ve kelimeleriyle sur olduğu, bugün de kalemlerin ve sözlerin susmaması, hakikatin sesi olmaya devam etmesi gerektiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Yazarlar Birliği olarak Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyor, tanımaya hazırlanan devletleri cesaretle bu adımı atmaya davet ediyoruz. Özellikle çağrımız, tüm dünyadaki kültür, fikir, edebiyat ve sanat insanlarınadır. Geliniz, ülkelerinize ve hükümetlerinize bu tarihi kararda destek olunuz. Kalemlerinizle, şiirlerinizle, kitaplarınızla, sahnelerinizle ve eserlerinizle Filistin'in özgürlük mücadelesine omuz veriniz.

Bizler inanıyoruz ki insanlığın vicdanı, tarihin karanlık sayfalarına zulmü değil, mazlumların direncini ve adaletin zaferini yazacaktır. Kudüs'ün ve Gazze'nin çocukları bir gün özgürce gülümseyebilecekse, bunda yazarların, sanatçıların ve düşünce insanlarının söz ve eserleri de en az siyasi kararlar kadar belirleyici olacaktır. Türkiye olarak biz başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin yanında olmayı sürdüreceğiz. TYB olarak da Filistin halkının haklı davasını, kelamımızla, kalemimizle ve eylemimizle desteklemeye devam edeceğiz."