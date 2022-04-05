Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi konferansları devam ediyor

KONYA (AA) - Araştırmacı yazar Sait Mermer, "İslam Düşüncesinin Tarih Yapıcı Rolü"nü anlattı.

Mermer, İl Halk Kütüphanesi salonunda yapılan ve sosyal medyada da canlı yayınlanan yılın 7. konferansında, yazılı metin tarihleri çok zayıf olan batılıların bu yüzden kendilerine bir tarih inşası yoluna gittiğini anlattı.

Yeryüzü tarihinin Hazreti Adem ile başladığına değinen Mermer, bunun aynı zamanda İslam'ın başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Program sonunda Mermer, kitabını imzaladı. Mermer'e teşekkür eden TYB Konya Şubesi Başkanı Ahmet Köseoğlu günün hatırasına minyatür sikke rölyefi takdim etti.

TYB Üyesi Prof. Dr. Kemal Kahraman, Sait Mermer'e ve TYB Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Akman da programın düzenleyicisi Atilla Yaramış'a TYB'nin 2021 programlarının çözümünden oluşan kitabı hediye etti.