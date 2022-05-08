Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etap yarışmaları, Kayseri'deki Ali Dağı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etap yarışmaları, Kayseri'deki Ali Dağı'nda gerçekleştirildi.

Talas Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen yarışmanın ikinci gününde Ali Dağı'ndan atlayan sporcular, dağın eteğindeki hedefe inmeye çalıştı.

Şampiyonaya 40 ilden katılan 60 yarışmacı, dereceye girmek için mücadele verdi.

Yarışlar sonucunda genel klasmanda Erol Aslantaş birinci, Harun Karatepe ikinci, İbrahim Dinçer üçüncü oldu.

Kadınlarda ise birinciliği Özlem Bağ, ikinciliği Kübra Cengiz, üçüncülüğü Elif Gülşad Keskin elde etti.

Gençler klasmanında da Harun Karatepe birinci, Kerem Dinçer ikinci, Furkan Koçak üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı ve sporcular katıldı.

Yalçın ve Kalaycı, dereceye giren sporculara madalya ve kupa verdi.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title