Türkiye, yabancı dillerdeki isim değişikliğini AB'ye bildirdi - Haberler

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Türkiye, yabancı dillerdeki isim değişikliğini AB'ye bildirdi

AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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Türkiye, yabancı dillerdeki isim değişikliğini AB'ye bildirdi

Türkiye, yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı konusunda Avrupa Birliği (AB) kurumlarına bildirim yaptı.

Türkiye, yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı konusunda Avrupa Birliği (AB) kurumlarına bildirim yaptı.

Türkiye konuyla ilgili olarak AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun ilgili birimlerine nota gönderdi.

AB kurumlarına gönderilen notada bundan böyle yabancı dillerde resmen "Türkiye" adının kullanılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'ne dün gönderdiği mektupla Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adının "Türkiye" olarak tescil edildiğini bildirmişti.

BM de Türkiye'nin talebinin ardından "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

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