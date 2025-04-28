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Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları Selanik'te Toplandı

Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları Selanik'te Toplandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan savunma bakanlıkları arasında 'Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı' kapsamında Selanik'te iki günlük toplantının başladığını duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan savunma bakanlıkları arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı" kapsamındaki toplantının Selanik'te başladığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, iki ülke savunma bakanlıkları arasında, "Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı" kapsamında iki gün sürecek toplantının Selanik'te başladığı belirtilerek, güven artırıcı önlemler ile gelecek yıl aynı kapsamda yapılacak faaliyetlere ilişkin planlamanın toplantının gündeminde olduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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