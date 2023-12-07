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Türkiye ve Yunanistan'ın taraf olduğu Atina Bildirgesi'ne göre iki ülke, siyasi diyalog, pozitif gündem, güven artırıcı önlemler konularında devamlı,...

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Türkiye ve Yunanistan'ın taraf olduğu Atina Bildirgesi'ne göre iki ülke, siyasi diyalog, pozitif gündem, güven artırıcı önlemler konularında devamlı, yapıcı istişarelerde bulunacak.

Türkiye ve Yunanistan'ın taraf olduğu Atina Bildirgesi'ne göre iki ülke, siyasi diyalog, pozitif gündem, güven artırıcı önlemler konularında devamlı, yapıcı istişarelerde bulunacak

Kaynak: AA / Güncel

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