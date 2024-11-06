Türkiye ve Yunanistan'dan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı
Türkiye ile Yunanistan heyetleri, 'Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı' kapsamında İstanbul'da bir araya geldi. Toplantı Milli Savunma Üniversitesi'nde başladı.
Türkiye ile Yunanistan heyetleri, "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Türkiye ile Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı' kapsamında Yunanistan Savunma Bakanlığından bir heyet, 5-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'a ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi'nde başladı."
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