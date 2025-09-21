Haberler

Türkiye ve Yunanistan Askeri Görüşmesi Gerçekleşti

Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Yunanistan 1. Ordu Komutanı Korgeneral Stavros Papastathopoulos ile bir araya geldi. Görüşmenin, 'Türkiye-Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler' kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler" kapsamında Korgeneral Papastathopoulos'un Orgeneral Ersay'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

