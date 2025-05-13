Türkiye ve Yunanistan Arasındaki Turizm Hareketliliği Artıyor

Türkiye ve Yunanistan'da turizm sektörünün önde gelen isimlerine göre, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken bu iki komşu ülkenin halkları, birbirlerini ziyaret etmek için çok çeşitli nedenlere sahip. Bu durum, iki ülke arasındaki turizm potansiyelinin yüksek kalmasını sağlıyor.

Nüfusu 85 milyon olan Türkiye'den Yunanistan'a giden ziyaretçi sayısı, 2024 yılında 1 milyon 200 bine ulaştı. Bu rakamın yüksek olmasında, Yunanistan'ın geçen yıl Türk ziyaretçilere Ege'deki 10 Yunan adasında sağladığı ekspres vize uygulaması önemli rol oynadı. Yunanistan, bu uygulamayı 2025 yılında 12 adada sürdürme kararı aldı.

Öte yandan, 10 milyon nüfusa sahip Yunanistan'dan 2024 yılında Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısı 700 bine ulaştı.

AA muhabirine konuşan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ve Yunanistan Seyahat Acenteleri Birliği Federasyonu (FEDHATTA) Başkanı Lisandros Çilidis, iki ülke arasındaki yüksek ziyaret hareketliliğini ve karşılıklı turizm potansiyelini değerlendirdi.

Karşılıklı 3 milyon turist potansiyeli

Eresin, TÜROB olarak Yunanistan ile turizm alanındaki yoğun temaslarını 1990'lı yıllardan beri sürdürdüklerini belirterek, "Hedeflerimizi yakalamak için verdiğimiz emeklerin karşılığını alıyoruz. Karşılıklı 3 milyon turist potansiyelimiz bulunuyor." dedi.

İki ülke insanlarının tarihi ve kültürel açıdan yakınlıklarına dikkati çeken Eresin, çok sayıda Yunan vatandaşının başta İstanbul olmak üzere Türkiye'deki çeşitli rotaları ziyaret etmeyi arzu ettiğini ifade etti.

Kültürel yakınlık

Eresin, hem Türkiye'yi ziyaret eden Yunan turistlerin, hem de Yunanistan'ı ziyaret eden Türk turistlerin kendilerini yabancı hissetmemelerini şu sözlerle değerlendirdi:

"Aslında mesele, Akdeniz. Bütün Avrupa ülkelerinde İtalyanlar veya İspanyollarla da çok yakın ve ortak yönlerimiz bulunuyor. Ancak Yunanlara gelince, bizim çok fazla ortak noktamız var. Hem Türkler hem de Yunanlar, yemeyi, içmeyi ve eğlenmeyi çok seviyor."

Hem Türk hem de Yunan turistlerin, kültür turlarının ardından mutlaka eğlenceye de vakit ayırdığını belirten Eresin, "Otellerimizde Yunan turistleri ayrı bir yere koyuyoruz. Çünkü onlar, bizimle aynı kültürleri paylaştıkları için, yeme içme alışkanlıkları benzer olduğundan çok zorlanmıyoruz. Aynı şekilde, Türkler Yunanistan'a geldiklerinde de çok değer görüyorlar." dedi.

Eresin, iki halk arasındaki kültürel yakınlık sayesinde, karşılıklı ziyaretçi sayısının artacağına inandığını aktardı.

Türkiye ve Yunanistan'ın coğrafi yakınlıkları nedeniyle dış pazarlara yönelik ortak tanıtım kampanyaları yapma konusundaki temasların uzun zamandır sürdüğünü belirten Eresin, "Hem bizim Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy hem de Yunanistan Turizm Bakanı bu konuda hemfikir oldular. Aslında bir protokol de imzalandı. Dolayısıyla çalışmalar devam ediyor. Biz de Türkiye Otelciler Birliği olarak bu sürecin her zaman içindeyiz ve sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.

İki halk arasındaki duygusal ilişkiler

FEDHATTA Başkanı Çilidis, Yunanistan'ı ziyaret eden Türk turistlerle Türkiye'yi ziyaret eden Yunan turistlerin ziyaret amaçlarının birbirinden farklı olduğunu belirterek, "Unutmayın ki çok sayıda Yunan eskiden Türkiye'de yaşıyordu. Dolayısıyla, geleneksel olarak burada ailelerle dostluklarımız var. Türkiye'deki eski dostlarını ziyaret eden Yunanlar da bulunuyor. Bu alışkanlık nesilden nesle aktarıldı ve genç nesiller de bu ziyaretleri sürdürüyor. İki halk arasında duygusal ilişkiler mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Türk ziyaretçilerin Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu eve ve Yunan ziyaretçilerin İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne büyük ilgi gösterdiğini hatırlatan Çilidis, her iki rotanın da çok sayıda ziyaretçi çektiğini kaydetti.

Çilidis, din turizmi, emlak yatırımları, deniz turizmi ve Yunanistan'ın Avrupa'ya giden karayolu üzerinde transit geçiş noktası olması gibi birçok nedenden ötürü iki ülke arasındaki turizm hareketliliğinin yüksek olduğunu belirterek, "İstatistiksel olarak hedeflerimize yakınız. Hedeflerimizi aşmamız bile mümkün. Potansiyel çok yüksek." diye konuştu.

Çilidis, Türkiye ve Yunanistan arasındaki yüksek turizm hareketliliğinin, Türk ziyaretçilerin Yunanistan'da memnuniyetle karşılanmasının ve iki halk arasındaki gönül bağının değişmemesinin, vizelerin kaldırılması durumunda 20 milyon Türk turistin Yunanistan'a gelmesini sağlayabileceğini belirtti.