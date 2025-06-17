Türkiye ve Venezuela Arasında Ticaret Hacmi Hedefi 3 Milyar Dolar

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Venezuela- Türkiye Ticaret Fuarı ve İkili İş Görüşmeleri Programı"na katıldı. Baran, "Türkiye ve Venezuela arasında başta ticaret ve turizm olmak üzere, birçok alanda büyük potansiyel bulunuyor. İki ülke arasında hedeflenen 3 milyar dolarlık ticaret hacmine, iş dünyamızın da ortak çabasıyla kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Venezuela Dış Ticaret Bakanı Coromoto Godoy Calderon'un davetiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) İstanbul'daki merkezinde gerçekleşen ve açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Venezuela Dış Ticaret Bakanı Coromoto Godoy Calderon tarafından yapılan Venezuela-Türkiye Ticaret Fuarı ve İkili İş Görüşmeleri Programı'na katıldı.

Baran, açılış programının ardından Bakan Bolat ve Calderon ile birlikte Venezuela ürünlerinin sergilendiği fuarı ziyaret etti. Baran, "Türkiye ve Venezuela arasında başta ticaret ve turizm olmak üzere, birçok alanda büyük potansiyel bulunuyor. İki ülke arasında hedeflenen 3 milyar dolarlık ticaret hacmine, iş dünyamızın da ortak çabasıyla kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Baran, programda Venezuela Dış Ticaret Bakanı Coromoto Godoy Calderon, Venezuela Turizm Bakanı Leticia Cecilia Gomez Hernandez ve Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ile bir araya gelerek Venezuela ile Ankara arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. Baran'a ATO Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak'ın eşlik ettiği toplantıda, Ankara'nın gelişmiş sağlık hizmetleri kapasitesi ele alındı.

Baran, Başkent'in sağlık turizmi potansiyeli ile ilgili bilgi vererek, "sağlık turizmi" alanında hayata geçirilebilecek iş birliği konularını görüştü. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişiminden memnuniyet duyduklarını ifade eden Baran, toplantıya ilişkin şunları söyledi:

"Venezuela Dış Ticaret Bakanı, Turizm Bakanı ve Büyükelçi ile gerçekleştirdiğimiz toplantı çok başarılı geçti. Geçen hafta zaten Büyükelçi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticareti geliştirme konusunu masaya yatırmıştık. Bu toplantıda da daha spesifik konuları ele aldık. Ankaramızın 21 üniversitesinde 12 tıp fakültesi bulunduğunu, yaklaşık 400 sağlık tesisinde, alanında uzman hekimlerle, modern cihazlarla sağlık hizmeti verildiğini anlattık. Sayın Bakanlar Venezueala'lıların daha iyi sağlık hizmeti almak konusunda istekli olduklarını ve sağlık turizmi konusunda işbirliği yapabileceğimizi söyledi. Diğer alanlarda ticareti geliştirmek üzere de, üyelerimizin katılımıyla yeni bir toplantı yapabileceğimizi konuştuk. Ankaramız gerek konumu, gerek mevcut olanakları, gerekse güvenli altyapısıyla bölgesel ve küresel yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Venezuela ile kurulacak iş birliklerinde Ankara iş dünyasının da etkin rol oynamasını arzu ediyoruz."

Toplantıda, Ankara Ticaret Odası üyelerine Venezuela'nın ticari potansiyelini tanıtmaya yönelik bir organizasyon gerçekleştirilmesi konusu da ele alındı.