Türkiye ve Venezuela Arasında Kültür ve Turizm İş Birliği Gelişiyor

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katıldığını belirterek "Görüşmelerimizde iki ülkenin ortak projeler geliştirmesi konusunda mutabık kaldık ve iş birliğimizi daha da güçlendirecek adımları ele aldık. Sayın Maduro, en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret edeceğini ifade etti" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayında tekrar Venezuela Devlet Başkanı seçilen Nicolas Maduro'nun yemin törenine katıldığını bildirdi. Ersoy'un paylaşımı şöyle:

"Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Nicolás Maduro'nun yemin törenine katılımımız vesilesiyle Venezuela'da önemli temaslarda bulunduk.

Sayın Maduro'nun kabulünde, Türkiye ile Venezuela arasındaki kültür ve turizm alanındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması adına somut adımlar atıldı. Görüşmelerimizde iki ülkenin ortak projeler geliştirmesi konusunda mutabık kaldık ve iş birliğimizi daha da güçlendirecek adımları ele aldık. Sayın Maduro, en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret edeceğini ifade etti.

Kültür ve turizm alanındaki iş birliğimizin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyoruz."