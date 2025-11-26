Haberler

Türkiye ve UNDP İlişkileri Ele Alındı

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın UNDP Arap Devletleri Bölgesel Bürosu Direktörü Abdallah Al Dardari ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-UNDP iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Şam Ankara Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Arap Devletleri Bölgesel Bürosu Direktörü Abdallah Al Dardari ile Ankara'da biraraya geldiği duyuruldu.

Paşlaşımda, "Görüşmede Türkiye-UNDP ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı" denildi.

