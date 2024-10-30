Türkiye ve Umman Arasında Yükseköğretimde İş Birliği Anlaşması İmzalandı

TÜRKİYE ve Umman arasında yükseköğretimde iş birliğine yönelik anlaşma metni, imzalandı.

Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) ' Türkiye ve Umman arasında Yükseköğretim Alanında Heyetler Arası Görüşme ve Mutabakat Zaptı İmza Töreni' düzenlendi. Törene, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Umman Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Rahma İbrahim Al Mahrooqi katıldı. Törende konuşan Özvar, "İki kardeş ülke olarak, yükseköğretim alanı uzun zamandır ikili ilişkilerimizde ön planda yer almaktadır. Yükseköğretim alanında iş birliğini ve ikili ilişkilerimizi geliştirmede bu tür ziyaret ve toplantıların önemli rol oynadığını düşünüyoruz. Çünkü söz konusu olan, en değerli ve eğitimli beşeri sermayeyi sağlayacak olan gelecek nesillerdir. Bu ziyaretinizle, iki ülke arasında akademik ve öğrenci hareketliliği geliştirecektir. Tüm üniversitelerin çok daha sıkı akademik ilişkiler kurması için değerli bir fırsat sağlayacaktır. Yükseköğretim alanındaki iş birliğimizi canlandırmak ve ilerletmek amacıyla 2013 yılında imzaladığımız 'Mutabakat Zaptı'nın genişletilmiş ve güncellenmiş bir versiyonunu imzalayarak aramızdaki ilişkileri yeni bir düzeye taşıyacağız. İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde kuruluşunu tamamladığımız Sultan Kabus Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ise iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'UMMAN'DAN DAHA FAZLA ÖĞRENCİ BEKLİYORUZ'

Yükseköğretim alanındaki iş birliklerini güçlendirmek adına adımlar atmaya devam edeceklerini söyleyen Özvar, "2024 yılı itibarıyla Türkiye, Avrupa Yükseköğretim Alanında Bologna karnesine göre en başarılı ülkelerden birisidir. Sağlık ve mühendislik alanları başta olmak üzere pek çok alanda oldukça nitelikli yükseköğretim imkanı sunan ve 350 bini aşkın uluslararası öğrencisiyle dünyanın en çok uluslararası öğrenciye sahip 10 ülkesi arasındadır. 198 ülkeden öğrenci ülkemizde eğitim görmektedir. Umman'dan da daha fazla öğrenci bekliyoruz. Aynı şekilde Umman'dan da daha fazla öğrenciyi ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyacağız. Özellikle de Umman hükümeti burslusu öğrencilerin ülkemizdeki üniversitelerde eğitim almalarının iki ülke arasındaki ilişkilerde ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağının yetiştirilmesine önemli ölçüde katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Umman'dan kamu görevlilerinin de Umman hükümeti burslusu olarak lisansüstü eğitimlerini ülkemizde tamamlayabileceklerini ifade etmek isterim" diye konuştu.

Umman Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Rahma İbrahim AlMahrooqi de Türkiye'yi en güçlü ortaklarından biri olarak gördüklerini belirterek, "Yükseköğretimde Türk ve Umman üniversitelerinin özel ilişkileri vardır. Bu ilişkileri daha da ileriye götürmek isteriz. Bu ilişkilerin sadece Sultan Kabus Üniversitesi ile kalmasını istemiyoruz, bütün üniversitelere yayılmasını istiyoruz. Özel ya da kamu üniversitesi fark etmeksizin ilişkilerin ilerlemesini istiyoruz. O yüzden de beraberimde Umman üniversitelerinin rektörleri de geldiler" dedi.

Konuşmaların ardından Özvar ve Al Mahrooqi, iki ülke arasında mutabakat metinlerini imzaladı.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,