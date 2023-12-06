Türkiye ve Türkmenistan arasında ekonomik işbirliği protokolü imzalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Türkmenistan ziyaretinde, iki ülke arasında 7'nci Dönem Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon (HEK) Protokolü ve buna ilişkin eylem planı imzalandı. Protokolde, ticaret ve yatırımdan gümrüğe, insan kaynaklarından sanayiye, enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan tarıma, şehircilikten spora pek çok alanda işbirliği konuları tespit edildi ve atılacak somut adımlar belirlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Türkmenistan ziyaretinde, iki ülke arasında 7'nci Dönem Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon (HEK) Protokolü ve buna ilişkin eylem planı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, resmi ziyareti kapsamında, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Begenç Koçmollayev ile Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'nda görüştü.

Görüşmenin ardından Yılmaz ve Atdayev başkanlığında, 7. Dönem Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrasında Yılmaz ve Atdayev, 7'nci Dönem HEK Protokolü'ne ve buna ilişkin eylem planına imza attı.

Protokolde, ticaret ve yatırımdan gümrüğe, insan kaynaklarından sanayiye, enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan tarıma, şehircilikten spora pek çok alanda işbirliği konuları tespit edildi ve atılacak somut adımlar belirlendi.

Bu kapsamda protokolle Ticaret Çalışma Grubu Toplantısı'nın düzenlenmesi, Ortak Gümrük Komisyonu kurulmasına ilişkin müzakerelerin başlaması, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın tadil edilmesi, Kara Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı'nın gerçekleştirilmesi, Türkmen gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara erişimine dair projelerde işbirliği yapılması, iki ülke arasındaki yasal altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda mevcut işbirliğinin daha da artırılacağı kaydedildi.

Toplantıya, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Türkiye-Türkmenistan Parlamentolararası

Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay da katıldı.