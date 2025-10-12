Türkiye ve Tunus Yükseköğretimde İşbirliğini Güçlendiriyor

Türkiye ile Tunus arasında yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarında işbirliğini güçlendirme yolları görüşüldü.

Tunus Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Münzir Belaid, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ile başkent Tunus'taki bakanlık binasında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Tunus Yükseköğretim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, heyetlerin de katıldığı toplantıda yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanında işbirliğini geliştirme yolları ele alındı.

Toplantıda, üniversiteler ve araştırma merkezleri arasında ortaklıkları da kapsayacak şekilde işbirliği anlaşmalarını gözden geçirmek ve bunları genişletmek, karşılıklı ilgi duyulan alanlarda ortak araştırma programları geliştirmek, ortak doktora tezlerinin yürütülmesini teşvik etmek ve bu yolla araştırma kalitesini artırmak ve ortak bilimsel yayınları desteklemek amacıyla iki ülke arasında ortak bir komite kurulmasının önemi vurgulandı.

Tarafların, akademik ve araştırma kurumları arasında tecrübe alışverişinin yapılması, tıp, tarım, bilişim teknolojileri, diller ve uzaktan eğitim gibi alanlarda üniversiteler arası işbirliğinin geliştirilmesi, ortak programlar ve etkili akademik değişimlerle bu hedeflerin desteklenmesi gerektiğinin de altı çizildi.

Toplantıda, iki ülke arasında öğrenci, öğretim elemanı ve araştırma görevlisi değişiminin teşvik edilmesi, Arapça ve Türkçe dil öğretim programlarının desteklenmesi ve Türk öğrencilerin Burgiba Yaşayan Diller Enstitüsü'nde Arapça öğrenimi konuları da ele alındı.

Taraflar, üniversiteleri arasında yeni işbirliği anlaşmalarının desteklenmesi, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma alanlarında bu işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda da mutabakata vardı.

YÖK Başkanı Özvar, 10-11 Ekim tarihlerinde Tunus'ta düzenlenen 5. Türk-Arap Üniversiteleri Kongresi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunus'a gitmişti.

YÖK ve Arap Üniversiteler Birliği işbirliğinde Tunus'ta düzenlenen kongre dün, Türkiye'den ve Arap dünyasından üniversiteler arasında imzalanan çok sayıda akademik işbirliği anlaşmasının ardından sona ermişti.

Kongreye Arap ve Türk üniversitelerinden 160 rektör katılmıştı.