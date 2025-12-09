Anayasa Mahkemesi ile Togo Anayasa Mahkemesi Arasında İkili İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Haberler

Güncelleme:
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Togo Anayasa Mahkemesi Başkanı Djobo-Babakane Coulibaley ile bir araya gelerek iki ülke Anayasa Mahkemeleri arasında işbirliği anlaşması imzaladı. Toplantıda, her iki ülkenin hukuk sistemleri ve mahkeme içtihatları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Togo Anayasa Mahkemesi Başkanı Djobo-Babakane Coulibaley ile bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke Anayasa Mahkemeleri arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Anayasa Mahkemesi ile Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Togo Anayasa Mahkemesi arasında işbirliği anlaşması imzalandı. 8-9 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşen ziyaret kapsamında ilk olarak Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile Togo Anayasa Mahkemesi Başkanı Djobo-Babakane Coulibaley ikili görüşme yaptı.

Başkan Kadir Özkaya, görüşmede, Togo heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, bu ziyaret vesilesiyle iki ülke yargı organları arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi. Anayasa Mahkemesinin çalışma usul ve esasları hakkında konuk heyete bilgiler aktaran Başkan Özkaya, Türk hukuk sisteminde anayasal denetime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Togo Anayasa Mahkemesi Başkanı Djobo-Babakane Coulibaley de iki ülke arasında son yıllarda birçok alanda temaslar gerçekleştiğini belirterek, yargı organları arasında da kendini gösteren işbirliğinin son derece olumlu yansımaları olacağına inandığını söyledi, ev sahipliği için Başkan Kadir Özkaya'ya teşekkür etti.

Daha sonra Başkan Özkaya ve Togo Anayasa Mahkemesi Başkanı Djobo-Babakane Coulibaley başkanlığında, iki ülkenin hukuk sistemleri ve mahkeme içtihatları hakkında bilgi paylaşımında bulunulduğu heyetler arası toplantı yapıldı.

Toplantıya; Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi Üyeleri Engin Yıldırım, Rıdvan Güleç, Selahaddin Menteş, Yılmaz Akçil ve Ömer Çınar ile Togo Anayasa Mahkemesi Üyeleri Payadova Boukpessi ve Jerome Koffi Amekoudi katıldı.

Toplantının ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ile Togo Anayasa Mahkemesi arasında ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

