Haberler

Türkiye ve Suudi Arabistan'dan Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Anlaşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suudi Arabistan ile sosyal hizmetler alanında işbirliği mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, aile, kadın, çocuk ve engellilere yönelik sosyal hizmetlerin geliştirilmesini amaçlıyor.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suudi Arabistan Krallığı İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi ile sosyal hizmetler alanında işbirliği mutabakat zaptı imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Doha'da 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı. Göktaş, zirve kapsamında Katar Devleti Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi ve Suudi Arabistan Krallığı İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi  ile bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, görüşmenin detaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ailenin güçlendirilmesi, kadın, çocuk ve sosyal hizmetler alanlarında görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde Bakan Göktaş ve Bakan Al-Rajhi Türkiye ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında 'Sosyal Hizmetler Alanı'nda İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Bakan Göktaş, imzalanan anlaşmayla aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin geliştirilmesi konularında tecrübe ve bilgi paylaşımı yaparak ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, ailenin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir nüfus politikaları geliştirilmesi gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini vurguladı."

Kaynak: ANKA / Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.