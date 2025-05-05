Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özel'i yumruklayan evlat katili saldırganın garip görüntüleri
Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

"Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız"
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları

Türkiye ve Suriye Tarım İşbirliğini Geliştiriyor

Türkiye ve Suriye Tarım İşbirliğini Geliştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Tarım Bakanı Amced Bedir, Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ile tarım işbirliğini artırma konularını görüştü. Bedir, su açığı ve tarım sektöründeki tahribatlara dikkat çekerken, Türkiye teknik destek ve burs imkanı sunma sözü verdi.

(ANKARA) - Suriye Tarım Bakanı Amced Bedir ile Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, iki ülke arasındaki tarım işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Tarım Bakanı Bedir, ülkesinin tarım sektöründe ciddi tahribatlar yaşandığını belirterek, özellikle sulama kanallarının sistemli şekilde onarılması, yeniden kalkınma ve teknik personel eğitimlerinin yapılması gerektiğini belirtti.

Bedir, ayrıca, "Suriye'nin özellikle doğu bölgelerinde yaşadığı su açığının kapatılmasının önemine" dikkati çekti.

Teknik eleman yetiştirilmesi için Türkiye'deki üniversiteler burs verebilir

Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Büyükelçi Köroğlu ise, Suriyeli çiftçilerin koşullarını iyileştirmek amacıyla Türkiye'nin Suriye ile tarım alanında işbirliğini artırma arzusunda olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, Suriye tarımının canlanmasına katkıda bulunmak amacıyla teknik, bilimsel ve lojistik destek sağlamaya hazır olduğunu ifade eden Köroğlu, teknik eleman yetiştirilmesi için Türkiye'deki üniversitelerin burs verebileceklerini kaydetti.

Köroğlu ayrıca, Türkiye'nin Suriye'ye barajlardan gelen su miktarını artırma yönünde adımlar attığını belirterek, Suriye'de sulanan alanların artırılması için sulama suyunun akılcı ve bilimsel kullanımının önemine işaret etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen mutluluğa 'evet' dedi

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
Erdoğan'dan 'kentsel dönüşüm' mesajı: Kapsamlı hazırlık içindeyiz, artık kaprislerle vakit kaybedemeyiz

Ev sahiplerinin merakla beklediği konuda son sözü söyledi
Bulun bu sapığı! Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı

Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı
'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganının yalanı ortaya çıktı

Özgür Özel'e saldıran caninin yalanı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.