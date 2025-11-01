Haberler

Türkiye ve Suriye Medyasında İşbirliği Fırsatları Ele Alındı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa ile İstanbul'da bir araya gelerek medya ve iletişim alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. İlişkilerin güçlendirilmesi ve Suriye'nin yeniden inşası konularında ortak adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa ile TRT World Forum kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Duran, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler çerçevesinde, medya ve iletişim alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Dezenformasyonla mücadele, bölgesel istikrar ve Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması için ortak adımları ele aldık. Tarihsel bağlarımız ve ortak geçmişimiz, Suriye halkıyla dayanışmamızın en güçlü dayanağıdır. Bu anlayışla işbirliklerimizi derinleştirerek ortak geleceğimizi inşa etmeye kararlıyız."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
