Türkiye ve Suriye İçin Brüksel'de Düzenlenecek Donörler Konferansı'nda Toplanacak Fonların Denetimi AB'nin Mali Tüzüğüne Göre Yapılacak

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı’nı yürüten İsveç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye halklarına destek olmak için yarın Brüksel’de Uluslararası Donörler Konferansı düzenleyecek. Konferansta toplanacak fonunun denetimi AB’nin mali tüzüğüne göre yapılacak.

MELİS YILDIRIM

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı yürüten İsveç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye halklarına destek olmak için yarın Brüksel'de Uluslararası Donörler Konferansı düzenleyecek. Konferansta toplanacak fonunun denetimi AB'nin mali tüzüğüne göre yapılacak.

Avrupa Komisyonu ve AB Dönem Başkanlığı'nı yürüten İsveç'in büyük bir yıkıma ve 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye destek sağlamak amacıyla düzenlediği Uluslararası Donörler Konferansı yarın Brüksel'de yapılacak. Konferans, AB üyesi ülkeler, aday ülkeler, komşu ülkeler, Rusya hariç G-20 ülkeleri, Körfez İş Birliği ülkeleri, Birleşmiş Milletler, uluslararası örgütler ve Avrupa finans kuruluşlarının katılımına açık olacak.

Konferansa ilişkin ANKA Haber Ajansı'na bilgi veren bir AB yetkilisi, konferansta toplanacak fonun denetiminin AB mali tüzüğüne göre yapılacağını belirtti. Bazı AB'li diplomatlar da toplanacak fonun nasıl kullanılacağı konusunda görüşmelerin son ana kadar devam ettiğini, şeffaflığın şart olduğunu belirtti. Bir diplomat, ANKA'ya, "Toplanacak fonun nasıl harcanacağının tamamen Ankara'nın inisiyatifine bırakılması söz konusu değil" derken Meclis'ten yasası geçirilen Afet Yeniden İmar Fonu'nun nasıl işleyeceğine yönelik detayların belli olmadığını belirtti.

Batılı bir diplomat, konferansta 20 milyar dolar toplanabileceğini kaydetti. Batılı kaynaklar, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle AB üyesi ülkelerin bütçelerinde ve depolarındaki stoklarında sıkıntı olduğunu söyledi.

AB öncülüğünde toplanacak yardımın yanı sıra Dünya Bankası öncülüğünde Türkiye'ye kredi de sağlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KONFERANS'A BİR VİDEO MESAJ GÖNDERECEK

Brüksel'deki Charlemagne binasında yapılacak konferans, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı konferansın "Depremin Etkisi ve Toparlanma Vizyonu" oturumunda, Avrupa Komisyonu kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı Achim Steiner konuşacak. Bu oturumda, BM'nin geçici Suriye mukim koordinatörü ve İnsani Yardım Koordinatörü El-Mostafa Benlamlih, Suriye'deki ön hasar tespitine ilişkin bir sunum yapacak. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, UNDP ve Dünya Bankası'nın Türkiye'de ön hasar tespiti ve toparlanma vizyonu ile ilgili ortak bir sunum da yapılacak.

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell'in açılış konuşmasını yapacağı, taahhütlerin bildirileceği oturum, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi eş başkanlığında yürütülecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşacağı bu bölümde heyetler taahhütleri bildirecek.

Kararların ele alınacağı kapanış oturumu, Kristersson ve Leyen'in konuşmaları ile sona erecek.