Şam Büyükelçisi Yılmaz'dan Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal El-Şaar'a Ziyaret
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal El-Şaar ile ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret hacminin artırılması ve OSB tesisi gibi konular ele alındı.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Görüşmede ekonomik ilişkilerimizin ahdi zemininin ve kurumsal mekanizmalarının güçlendirilmesi, OSB tesisi ve ticaret hacmimizin artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı." denildi.
