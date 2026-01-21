Haberler

Şam Büyükelçisi Yılmaz'dan Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal El-Şaar'a Ziyaret

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal El-Şaar ile ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret hacminin artırılması ve OSB tesisi gibi konular ele alındı.

(ŞAM) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal El-Şaar'ı ziyaret etti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Görüşmede ekonomik ilişkilerimizin ahdi zemininin ve kurumsal mekanizmalarının güçlendirilmesi, OSB tesisi ve ticaret hacmimizin artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı." denildi.

