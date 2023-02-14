Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için Arnavutluk'ta mum yakıldı
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Türkiye ve Suriye'de depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Arnavutluk'taki kurum yetkilileri ile vatandaşlar, mum yaktı.
Türkiye ve Suriye'de depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Arnavutluk'taki kurum yetkilileri ile vatandaşlar, mum yaktı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan depremler nedeniyle 1 günlük yas ilan edilen Arnavutluk'ta başkent Tiran ve diğer şehirlerdeki meydan ile farklı alanlarda vatandaşlar tarafından mum yakıldı.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bakanlar Kurulunda mum yaktığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Arnavutluk'taki diğer yetkililer de farklı kurum binalarında mum yakarak dayanışma gösterdi.
Arnavutluk hükümeti, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler nedeniyle 13 Şubat'ta 1 günlük ulusal yas ilan etmişti.