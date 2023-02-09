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Türkiye ve Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

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Türkiye ve Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

İSTANBUL/HATAY, 9 Şubat (Xinhua) -- Türkiye ve Suriye'de Pazartesi günü meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı son verilere göre toplamda 19.500'i geçti.

Türkiye ve Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorHatay'da bir deprem enkazında kurtarma çalışmaları yürüten kurtarma görevlileri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

İSTANBUL/HATAY, 9 Şubat (Xinhua) -- Türkiye ve Suriye'de Pazartesi günü meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı son verilere göre toplamda 19.500'i geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü yaptığı açıklamada Türkiye'de depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 16.170'e, yaralananların sayısının ise 64.194'e ulaştığını bildirdi.

Suriye'de ise basında yer alan haberlere göre hükümetin kontrolündeki bölgelerde en az 1.581 kişi ve muhalefetin kontrolündeki bölgelerde ise 1.975 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye ve Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorHatay'da bir deprem enkazında kurtarma çalışmaları yürüten kurtarma görevlileri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Türkiye ve Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorHatay'da bir deprem enkazında kurtarma çalışmaları yürüten kurtarma görevlileri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Türkiye ve Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorHatay'da bir deprem enkazında kurtarma çalışmaları yürüten kurtarma görevlileri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Türkiye ve Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorSuriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ilinin Rihavi bölgesinde yıkılan bir binanın enkazında hayatta kalanları arayan kurtarma görevlileri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Türkiye ve Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorSuriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Süleyman el-Halebi mahallesinde yıkılan bir binanın enkazında hayatta kalanları arayan kurtarma görevlileri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Türkiye ve Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorSuriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Süleyman el-Halebi mahallesinde yıkılan bir binanın enkazında hayatta kalanları arayan kurtarma görevlileri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Türkiye ve Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorSuriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Bustan el-Başa mahallesinde yıkılan bir binanın enkazında hayatta kalanları arayan kurtarma görevlileri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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