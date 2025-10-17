Türkiye ve Suriye Arasında İş Birliği Adımları

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawat ile Doha'da görüştü. Işıkhan, "Önümüzdeki dönemde imzalayacağımız Mutabakat Zaptı'nın esaslarını belirledik. Her zaman olduğu gibi yeniden imar sürecinde de kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Suriye'nin Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Sayın Hind Kabawat ile Doha'da yaptığımız görüşmede, Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğini güçlendirecek adımlarımızı değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde imzalayacağımız Mutabakat Zaptı'nın esaslarını belirledik. Her zaman olduğu gibi yeniden imar sürecinde de kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.