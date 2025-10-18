Haberler

Türkiye ve Somali Arasındaki İlişkiler Derinleşiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Doha'da Somali'li mevkidaşıyla bir araya gelerek iş birliği ve eylem planı hakkında görüşmeler yaptı.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Katar'ın başkenti Doha'da Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf Mohamed Adan ile bir araya geldi. Işıkhan, "Hazırlıklarını sürdürdüğümüz Eylem Planı'nın hayata geçirilmesiyle, kardeş ülke Somali ile ilişkilerimizin daha da derinleşeceğine gönülden inanıyorum" dedi.

Bakan Işıkhan, Doha'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, "Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayın Yusuf Mohamed Adan ile ikili görüşmemizi gerçekleştirdik. Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğinin yasal çerçevesini oluşturan Mutabakat Zaptı'nı etkin bir şekilde uygulamak üzere atacağımız adımları ele aldık. Hazırlıklarını sürdürdüğümüz Eylem Planı'nın hayata geçirilmesiyle, kardeş ülke Somali ile ilişkilerimizin daha da derinleşeceğine gönülden inanıyorum" ifadesini kullandı.

